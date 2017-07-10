Ученые назвали эффективный способ борьбы с бессонницей

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Ученые рассказали об эффективном способе борьбы с бессонницей. Для этого нужно иметь в жизни важную цель и стремиться ее достичь.

Американские ученые установили, что люди, которые стремятся достичь какой-то важной для них цели в жизни, страдают от бессонницы реже, чем те, у которых такой цели нет. Об этом сообщает в понедельник "МИР 24" со ссылкой на журнал Sleep Science and Practice.

Как подчеркнул руководитель исследования невролог Джейсон Онг, этот способ достаточно эффективен и не требует приема лекарств. Также для улучшения качества сна ученые рекомендуют отказаться от кофе и алкоголя, а также не работать поздно вечером за компьютером.

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