Путин и Трамп ничего не обещали друг другу по кибербезопасности

Теги: Политика путин трамп

Президенты России и США обсуждали возможность создания рабочей группы по кибербезопасности, но будет ли она создана, покажет время. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, лидеры двух стран ничего друг другу не обещали в этом вопросе.

Владимир Путин и Дональд Трамп действительно обсуждали вопрос создания группы по кибербезопасности, но будет ли она создана, покажет время. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. По его словам, Путин и Трамп ничего друг другу не обещали по этому вопросу.

"Президент дал необходимые заверения и разъяснения президенту Трампу о том, что любые утверждения о возможном якобы вмешательстве каких-то официальных российских учреждений к кибератакам в ходе предвыборной кампании США является чистым вымыслом и не соответствует действительности. И в этом контексте как раз говорилось о том, что наилучшей формой борьбы с кибертерроризмом является взаимодействие", - сказал Песков.

Представитель Кремля заметил, что ситуация с группой по кибербезопасности не отразится на доверии двух президентов, пишет ТАСС.

Ранее Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что обсуждение с Путиным группы по кибербезопасности "не означает, что это может случиться".

Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретились 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Лидеры двух стран беседовали больше двух часов. По словам Пескова, президент России остался доволен переговорами со своим американским коллегой.

Читайте также:

Песков о встрече Путина и Трампа: победили все

Рукопожатие Путина и Трампа завершилось ничьей. Видео