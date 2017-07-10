Жительница Севастополя до смерти закормила грудного ребенка кашей

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В отношении жительницы Севастополя возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, она кормила свою дочь манной кашей, что строжайше было запрещено врачами, поэтому девочка умерла.