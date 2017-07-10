Жительница Севастополя до смерти закормила грудного ребенка кашей
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В отношении жительницы Севастополя возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, она кормила свою дочь манной кашей, что строжайше было запрещено врачами, поэтому девочка умерла.
26-летняя жительница Севастополя предстанет перед судом за то, что несколько недель кормила трехмесячную дочь молочной манной кашей. Такой рацион был недопустим в связи с особенностями развития девочки. При этом врачи предупреждали женщину, однако она не послушала их советы, сообщает "Ридус".
Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".