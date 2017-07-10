Ученые: в будущем люди прекратят испытывать счастье

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В скором времени люди могут прекратить испытывать счастье, уверены ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего. По их мнению, несколько поколений назад человечество было счастливее, чем сейчас. Эксперты связывают это с тем, что в современном мире стало гораздо больше факторов, которые отрицательно влияют на состояние здоровья, а также психическую стабильность людей.

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что несколько поколений назад люди были счастливее, чем сейчас. По их мнению, это связано с тем, что в современном мире стало гораздо больше факторов, которые отрицательно влияют на состояние здоровья, а также психическую стабильность людей, пишет "Русская планета".

Различные факторы в совокупности могут негативно сказываться на восприятии счастья, и удовлетворенности людей своей жизнью. Эксперты уверены, что счастье – почти эфемерная и недосягаемая мечта.

Кроме того, американские ученые отмечают, что чем дальше, тем меньше счастья испытывают люди, а в скором времени такое ощущение может вовсе исчезнуть.