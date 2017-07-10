Советник Авакова пообещал украинским олигархам "красный террор"

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Украинские олигархи должны готовиться к "красному террору", заявил советник министра внутренних дел страны Илья Кива. По его словам, возглавляемая им Социалистическая партия станет эффективным оружием для "уничтожения олигархата на Украине".

Советник главы МВД Украины Илья Кива заявил, что настала пора устроить в стране "красный террор".

Кива, который возглавляет Социалистическую партию, считает, что под его руководством она станет "эффективным оружием в руках народа для уничтожения олигархата на Украине". "Красный террор олигархам", - написал советник Арсена Авакова в Facebook.

К сообщению он прикрепил видео, на котором стреляет по мишеням из пистолета.

В июне депутат Верховной рады от фракции "Петра Порошенко" Сергей Лещенко в эфире телеканала ZIK обвинил команду главы МВД Украины Арсена Авакова в подготовке госпереворота в стране. По его словам, Аваков при этом рассчитывает стать премьер-министром.

Также он подчеркнул, что вокруг главы МВД сформировалась "полукриминальная группировка", готовая к прямым действиям. В нее входят Илья Кива, а также другие советники Авакова Антон Геращенко, Зоран Шкиряк и депутат Евгений Дейдей. Кроме того, за Аваковым стоит местный криминальный авторитет.