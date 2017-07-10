Песков опроверг наличие у Путина незадекларированного мотоцикла

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Информация о незадекларированном мотоцикле президента России Владимира Путина - "полуфейк ньюс". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он пояснил, что у Путина нет своего мотоцикла, однако он пробовал пару раз прокатиться на мотоцикле, который находится в Гараже особого назначения Федеральной службы охраны.

У президента России Владимира Путина нет своего мотоцикла. Как пояснил агентству ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер ездил на мотоцикле, находящемся в Гараже особого назначения Федеральной службы охраны.

По его словам, информация о том, что у Путина есть незадекларированный мотоцикл, не соответствует действительности. Сообщения СМИ об этом представитель Кремля назвал "полуфейк ньюс".

"Путин никогда ничего не говорил сегодня про мотоцикл Мitsybishi, он говорил про мотоцикл Kawasaki. На стенде у японской компании-производителя Kawasaki действительно стояли образцы техники и был мотоцикл. И Путин действительно сказал, что у него есть такой мотоцикл, но он на нем не ездит", - пересказал ход событий Песков.

Ранее во время осмотра международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге Путин рассказал, что у него есть мотоцикл. "Но я, правда, стараюсь на нем не ездить", - признался президент.

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