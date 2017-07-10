В Госдуме предложили вдвое снизить курортный сбор

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Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров выступил за снижение со 100 до 50 рублей размера курортного сбора. В парламенте также высказали мнение, что если средства от курортного сбора будут идти в муниципалитеты, то это изменит менталитет чиновников.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил сократить размер курортного сбора в первый год программы в два раза.

"С учетом того, что большинство не предлагает менять эту ставку в 100 рублей, мы предложили бы согласиться с теми коллегами, которые предлагают на первый год ограничиться максимальной планкой 50 рублей. И первый год применения закона, что он не может быть установлен в размере более 50 рублей", - приводит слова Макарова "Газета.ру".

Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что курортный сбор должен поменять менталитет чиновников. "У нас мотивация должна появиться. Сейчас здесь присутствуют и муниципальные депутаты, и главы городов, у них головная боль от приезжающих, потому что это нагрузка на здравоохранение, общественный транспорт, в том числе на органы правопорядка. Им на это никто средств не выделяет", - сказал депутат. По его словам, если принимается решение о курортном сборе, то средства должны идти в муниципалитеты.

23 июня Госдума в первом чтении проголосовала за законопроект о введении курортного сбора. Документ предусматривает проведение в 2018-2022 годах эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.