В Кремле назвали последствия вступления Украины в НАТО

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В Кремле обеспокоены планами Украины вступить в НАТО, поскольку это будет означать дальнейшие приближение к границами России. Присоединение Киева к альянсу не будет способствовать укреплению стабильности в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали возможное вступление Украины в Североатлантический альянс. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва уже много лет выражает обеспокоенность по поводу приближения НАТО к границам страны. Вступление в альянс Украины косвенно беспокоит Россию.

Вступление Украины в НАТО, по мнению Кремля, не будет способствовать укреплению стабильности и безопасности в Европе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в НАТО согласились начать дискуссию по предоставлению плана действий для вступления Украины в альянс.

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