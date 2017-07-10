Песков опроверг информацию о немецких газовых турбинах в Крыму
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Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что в Крым в обход санкций якобы были доставлены газовые турбины Siemens. По его словам, на полуострове устанавливаются турбины российского производства.
В Крыму устанавливаются турбины российского производства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.Ru".
"В Крыму, действительно, устанавливаются турбины российского производства, собранные из российских компонентов", - отметил представитель Кремля.
До этого источники рассказали агентству Reuters о том, что в Крым в обход санкций якобы были доставлены турбины Siemens. Речь идет о немецких газовых турбинах SGT5-2000E, которые установят на электростанции в Севастополе.