Песков опроверг информацию о немецких газовых турбинах в Крыму

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Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что в Крым в обход санкций якобы были доставлены газовые турбины Siemens. По его словам, на полуострове устанавливаются турбины российского производства.