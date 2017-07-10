В Казахстане молния убила пастуха и полторы тысячи овец
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В Казахстане из-за начавшегося пожара в степи после разряда молнии погибли чабан и полторы тысячи овец. По предварительным данным, причиной гибели стало отравление продуктами горения.
В Костанайской области Казахстана пастух и полторы тысячи овец погибли из-за пожара в степи, начавшегося от разряда молнии, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел 7 июля. По данным прокуратуры, причиной гибели чабана и животных стало отравление продуктами горения.
В настоящее время ведется досудебное расследование, проводятся меры по ликвидации последствий пожара.
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