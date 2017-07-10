16:10, 10 июля 2017

В Казахстане молния убила пастуха и полторы тысячи овец

Теги:  пожар  животные  казахстан  Происшествие

В Казахстане из-за начавшегося пожара в степи после разряда молнии погибли чабан и полторы тысячи овец. По предварительным данным, причиной гибели стало отравление продуктами горения.

В Костанайской области Казахстана пастух и полторы тысячи овец погибли из-за пожара в степи, начавшегося от разряда молнии, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 7 июля. По данным прокуратуры, причиной гибели чабана и животных стало отравление продуктами горения.

В настоящее время ведется досудебное расследование, проводятся меры по ликвидации последствий пожара.

Читайте также:

Амурский тигр Умар переехал из Москвы в США

Житель ЕАО умер от укуса коня

Собака вышла на сцену во время выступления оркестра в Турции

Медведь зашел за конфетами в алкогольный магазин на Аляске. Видео

Приморец выгулял амурского тигра на поводке по пляжу. Видео

Другие новости

В других СМИ