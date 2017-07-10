Москвич 10 лет держал в секс-рабстве пропавшего мальчика с Украины

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Житель столицы в течение десяти лет удерживал мальчика с Украины, который числился пропавшим без вести, в секс-рабстве. 40-летний мужчина познакомился с жертвой в июле 2007 года, предложив ему тогда пожить вместе. Ребенок согласился и ушел из дома.

В Москве арестован мужчина, обвиняемый в насилии над несовершеннолетним. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России.

Мужчина уже признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления. В июле 2007 года он познакомился с девятилетним мальчиком, которому предложил вместе жить у него. Ребенок согласился и ушел из дома. Злоумышленник вплоть до июля 2017 года насиловал мальчика.

По информации АГН "Москва", жертва насильника - мальчик с Украины 1997 года рождения, считавшийся пропавшим без вести.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, обвиняемый в 2001 году уже был осужден за развратные действия. Потерпевший, которому сейчас 19 лет, не помнит своих родителей.

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