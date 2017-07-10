Кудрин высказался против расширения продэмбарго

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Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин считает, что в России не стоило вводить продэмбарго. По его мнению, нашей стране следует теснее кооперироваться с Западом.

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в понедельник в кулуарах форума "Иннопром-2017" высказался против расширения продовольственного эмбарго. "Нет (не следует увеличивать список продэмбарго). Я всегда был против этих мер", - приводит его слова ТАСС.

Говоря о сотрудничестве с западными странами, Кудрин отметил, что Россия – по большей части потребитель высокотехнологичной продукции, однако в будущем появятся "задел и свои какие-то высокотехнологичные продукты".

29 июня текущего года Евросоюз продлил до 31 января 2018 года срок действия санкций. Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о продлении контрсанкций на тот же срок.