В Киеве не смогли доказать присутствие российской армии в Донбассе

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Власти Украины так и не смогли доказать присутствие российской регулярной армии в Донбассе. По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, сделать это невозможно.

Украинские власти так и не получили юридические доказательства вероятного присутствия регулярной российской армии в Донбассе. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии", - сказал Тука.

В интервью "Апострофу" он подчеркнул, что нельзя постоянно делать голословные заявления о якобы присутствии российских войск в Донбассе. "Это абсолютно чисто эмоциональные вещи. Такое могут позволять себе разве что депутаты, работая на свой электорат. Обманывая его. Манипулируя им", - добавил замминистра.

Киев неоднократно обвинял Россию в агрессии по отношению к Украине, а также в присутствии российских войск в Донбассе. Однако документальных подтверждений власти страны не предоставляют. В Москве все эти обвинения опровергают, напоминая, что Россия не является стороной конфликта в этом регионе.