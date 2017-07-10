Путину показали "умное производство" на "Иннопроме"

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В Нижнем Тагиле оперативно разрешилась проблема с невыплатой средств работникам обанкротившегося завода. Для этого на вопиющую ситуацию властям Свердловской области пришлось указать лично Владимиру Путину. Он прибыл в регион для участия в международной выставке "Иннопром", которая открылась в понедельник в Екатеринбурге. Ее главной темой стало умное производство.

География "Иннопрома" бьет все рекорды. Более шести сотен высокотехнологичных предприятий из 20 стран. Центральное место - у Японии, генерального партнера выставки в этом году. Свои новинки гости из Страны восходящего солнца показывают Владимиру Путину. Например, уникальный робот-манипулятор, умеет почти всё - и на заводе трудиться, и в ресторане. А главное - молча, без жалоб. Российскому лидеру, впрочем, явно ближе автопром, передает "ТВ Центр". Рассказывает: в 90-е, когда работал в мэрии Санкт-Петербурга, с удовольствием ездил на Nissan. А кое-что японского производства и сегодня стоит в гараже.

Отечественные достижения, конечно, тоже представлены на выставке. И ничем не уступают зарубежным. Например, проект - кортеж. Автомобили для чиновников. Пилотную партию начнут передавать ФСО уже в декабре.

Особое внимание на выставке - безопасности движения. Ее уже сегодня могут обеспечить интеллектуальные системы российского производства. К примеру, беспилотные маршрутные такси совсем скоро будут курсировать по российским городам. Водителя заменит компьютер, безукоризненно соблюдающий безопасную скорость, дистанцию и всегда пропускающий пешеходов. На другом стенде президенту демонстрируют, как работает автоматическая диспетчерская система для железных дорог. Поезда сами регулируют интервалы движения. Человеку остается лишь наблюдать, а вмешиваться лишь в случае ЧП. Именно так все устроено на Московском центральном кольце.

"Умные производства" - главная тема выставки. И российские компании представили здесь самые передовые технологии для строительства, нефтегазовой отрасли, авиационной промышленности. Владимир Путин отметил: отечественный разработчик должен повысить конкурентоспособность российской экономики. Однако когда перед страной стоит такая цель, совершенно недопустимы ситуации, подобные той, что сложилась на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий. Рабочие не получают зарплату там уже более полутора лет. Общая задолженность предприятия - больше 13 миллионов рублей.

Несколько месяцев назад в отношении владельцев предприятия уже было возбуждено два уголовных дела в связи с невыплатой зарплат и мошенничеством. С тех пор - ворота завода на замке, на территории только два охранника. Оборудование опечатано, офисная техника конфискована. Долги должны были погасить после распродажи этого имущества - процесс, мягко говоря, не быстрый. Сдвинуть дело с мертвой точки помогла прямая линия с Владимиром Путиным. В эфире тогда вопрос одной из сотрудниц завода не прозвучал, но без внимания президента не остался. Накануне Путин лично потребовал от главы Свердловской области разобраться.

Евгений Куйвашев сразу отдал распоряжение правительству. Оперативно удалось найти одного из собственников Вячеслава Кокорина. Часть долгов он погасил из личных средств, сняв со своего счета два миллиона рублей. Второй собственник, по некоторым данным, также пообещал в кратчайшие сроки перевести 6,5 миллионов. Запущена процедура банкротства завода. И уже сегодня в первой половине дня рабочим начали, наконец, возвращать их деньги.

Ольга Оксенич, Никита Васильев, "ТВ Центр".