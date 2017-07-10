Порошенко анонсировал введение биометрического контроля на границе

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев введет биометрический контроль для всех, кто пересекает государственную границу. По его словам, поручение по подготовке соответствующих документов уже выполнено.

Украинские власти введут биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают государственную границу, заявил президент страны Петр Порошенко в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), передает сайт "112 Украина".

"Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины - мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу", - заявил украинский лидер.

По его словам, поручение по подготовке соответствующих проектов документов уже выполнено. Также Порошенко отметил, что на заседании СНБО 10 июля Министерство иностранных дел, Государственная пограничная служба предоставят информацию по этому вопросу.

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