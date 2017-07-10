В Москве из-за пожара эвакуировали ТЦ РИО

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Из здания торгового центра РИО на северо-востоке Москвы эвакуировали посетителей. Это произошло из-за пожара, которому сотрудники МЧС присвоили вторую степень сложности. О пострадавших ничего не известно.

Пожар начался в торговом центре РИО на северо-востоке Москвы. Из здания эвакуируют посетителей.

Данных о пострадавших не поступало. Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности, информирует ТАСС.

Сообщение о возгорании поступило в 17:39. Площадь пожара не известна. В торговом центре наблюдается сильное задымление.

Как отметил источник, знакомый с ситуацией, возгорание возникло на втором этаже. Вероятно, не сработала система дымоудаления, из-за чего идет густой черный дым. Силы пожарных брошены на эвакуацию людей.