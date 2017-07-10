У россиян при въезде на Украину будут брать отпечатки пальцев

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Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что с 1 января 2018 года Украина вводит для всех иностранцев при пересечении границы биометрический контроль. У россиян при этом будут брать отпечатки пальцев. Также жители России должны будут проходить процедуру предварительной регистрации, сказал он.

Украина резко ужесточает пограничный контроль, передает ТАСС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отметил, что с 1 января 2018 года Киев вводит для всех иностранцев при пересечении границы биометрический контроль. Особенно он касается россиян. Одним из нововведений для граждан России будет обязательное снятие отпечатков пальцев.

По его словам, перед поездкой жители России также должны проходить процедуру предварительной регистрации. Они должны предоставить в МИД Украины необходимые данные.

Кроме того, секретарь СНБО рассказал о поручении Совбезу ввести обязательную регистрацию граждан России, которые уже находятся на территории Украины. Теперь они должны проинформировать о своем пребывании местные органы власти.

По словам Турчинова, вся необходимая инфраструктура, в том числе для осуществления биометрического контроля при пересечении границы, должна заработать не позднее начала следующего года, но может и раньше.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев введет биометрический контроль для всех, кто пересекает государственную границу. Украинский лидер добавил, что поручение по подготовке соответствующих документов уже выполнено.