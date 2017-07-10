В результате пожара в ТЦ "РИО" в Москве пострадали 14 человек
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Не менее 14 человек пострадали из-за пожара в торговом центре "РИО" в Москве. Самому возгоранию присвоен четвертый номер сложности. Площадь задымления составляет 70 тысяч квадратных метров. СМИ сообщают, что из здания эвакуировали более двух тысяч человек, однако в торговом центре еще могут быть люди.
В результате пожара в торговом центре "РИО" пострадали не менее 14 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города. Девять из них госпитализированы.
Между тем, пожару присвоен почти наивысший четвертый номер сложности. Площадь задымления составляет 70 тысяч квадратных метров.
ТЦ горит, вертолеты летают... Пусть со всеми все будет ок. #РИО #ТРЦРИО pic.twitter.com/CDacSjyEhm— lena Tokareva (@le_tokareva) 10 июля 2017 г.
В свою очередь, источник в экстренных службах города сообщил, что из здания уже эвакуированы более двух тысяч человек. Однако в торговом центре еще могут находиться люди.
На место пожара вылетел вертолет Московского авиационного центра, который эвакуировал двух пострадавших в НИИ Склифосовского.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на втором этаже ТЦ "Рио" на Дмитровском шоссе. Из здания идет густой черный дым. Внутри, вероятно, не сработала система дымоудаления, из-за чего произошло плотное задымление.
На месте происшествия работают почти 20 пожарно-спасательных подразделений.