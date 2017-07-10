В результате пожара в ТЦ "РИО" в Москве пострадали 14 человек

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Не менее 14 человек пострадали из-за пожара в торговом центре "РИО" в Москве. Самому возгоранию присвоен четвертый номер сложности. Площадь задымления составляет 70 тысяч квадратных метров. СМИ сообщают, что из здания эвакуировали более двух тысяч человек, однако в торговом центре еще могут быть люди.

В результате пожара в торговом центре "РИО" пострадали не менее 14 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города. Девять из них госпитализированы.

Между тем, пожару присвоен почти наивысший четвертый номер сложности. Площадь задымления составляет 70 тысяч квадратных метров.

В свою очередь, источник в экстренных службах города сообщил, что из здания уже эвакуированы более двух тысяч человек. Однако в торговом центре еще могут находиться люди.

На место пожара вылетел вертолет Московского авиационного центра, который эвакуировал двух пострадавших в НИИ Склифосовского.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на втором этаже ТЦ "Рио" на Дмитровском шоссе. Из здания идет густой черный дым. Внутри, вероятно, не сработала система дымоудаления, из-за чего произошло плотное задымление.

На месте происшествия работают почти 20 пожарно-спасательных подразделений.