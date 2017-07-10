По дну Черного моря проложено 50 км газопровода "Турецкий поток"

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Построено уже около 50 километров газопровода "Турецкий поток". Он проложен по дну Черного моря, заявил министр энергетики России Александр Новак. По его словам, проект реализуется быстрыми темпами.

"Газпром" построил уже около 50 километров газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Этот проект реализуется полным ходом. Вы знаете, что 23 июня президент Владимир Путин принял участие в начале укладки глубоководной части морского участка газопровода. И на сегодняшний день порядка 50 километров подводного трубопровода проложено по дну Черного моря", - приводит слова министра "Интерфакс".

По его словам, стороны обсудили принятие уведомления российской стороне о точке выхода на сухопутную часть Турции. "Мы договорились об этом. В ближайшее время такие документы будут получены", - сказал Новак.

"Мы говорили о необходимости согласования в ближайшее время оценки воздействия на окружающую среду, турецкая сторона обещала ближайшее время сделать заключение об этой оценке. Мы говорили о реализации сухопутной части проекта и принятии дорожной карты, которая бы позволила уже начать реализовывать и сухопутную часть", - добавил он.

Министр отметил, что проект реализуется благодаря поддержке со стороны турецких властей, а также со стороны российского руководства быстрыми темпами.