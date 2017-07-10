Пожарные спасли четырех человек из горящего ТЦ "РИО" в Москве

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Пожарные в понедельник вечером смогли вывести из ТЦ "РИО" четырех человек, которые были заблокированы в одном из помещений. В результате возгорания пострадали 18 человек, 14 из них госпитализированы. К настоящему моменту пожар потушен. Сообщается, что очаг возгорания находился в одном из складов, где хранились ткани.

Сигнал о пожаре поступает в половине шестого вечера. Над торговым центром, который находится на пересечении Дмитровского шоссе и МКАД, начинает подниматься дым. Сначала не сильно. Но вскоре над зданием образуется густое облако. На место направлены команды спасателей, пожарные расчёты и кареты скорой помощи. Начинается срочная эвакуация посетителей центра. Всего - около трёх тысяч человек, передает "ТВ Центр".

К этому времени дымом уже заволокло более 70 тысяч квадратных метров. Есть пострадавшие. За медицинской помощью уже в первый час после начала пожара обратились 14 человек. Среди них есть дети. Два человека пострадали серьёзно. Вертолёт Московского авиационного центра поднимает их с площадки около торгового центра, чтобы доставить в НИИ Склифософского.

Очаг возгорания, предположительно, находится на втором этаже. Но приблизиться к нему сразу не могут. Предположительно, здесь горит текстильная продукция. По визуальной оценке пожарных площадь возгорания - около тысячи квадратных метров. Сначала пожару присваивают второй уровень сложности, но через два часа - уровень уже четвёртый по пятибалльной шкале. О причинах возгорания пока информации нет.

Внутри здания по-прежнему плотное задымление. По предварительным данным, система дымоудаления по какой-то причине не сработала. Через два часа после начала пожара спасатели ещё не могут с уверенностью сказать, что в здании не осталось людей. Появляется информация о четверых, которые оказались внутри в ловушке. Пожарные сообщают, что они находятся в помещении за герметичной дверью. С ними установлена мобильная связь. Все силы брошены на спасение заблокированных людей. Пожарным в конечном итоге удалось их эвакуировать.

К 20 пожарно-спасательным расчётам присоединяются и 10 специальных команд газодымозащитной службы. К торговому центру руководить операцией прибывает начальник главного управления МЧС по Москве. Всего на место стянуто уже около 40 единиц специальной техники, включая пожарный поезд.

Густые облака дыма над торговым центром ветер начинает сносить через МКАД - в сторону жилых районов на севере столицы. Жители сообщают о сильном запахе гари, который проникает в дома. На место прибывает мобильная лаборатория МЧС для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".