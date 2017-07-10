Путин назначил 7 человек в аппарате и управлениях Росгвардии

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Владимир Путин подписал указ о назначении семи человек на должности в центральном аппарате и региональных управлениях Росгвардии. В частности, на пост замначальника Главного управления кадров ведомства назначен полковник Андрей Мурашко, а руководителем департамента тылового обеспечения Росгвардии стал полковник Юрий Нестеров.

Президент России Владимир Путин назначил семь человек на должности в центральном аппарате и региональных управлениях Росгвардии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Указом президента Российской Федерации от 5 июля 2017 года на высшие должности назначены: замначальника Главного управления кадров Росгвардии полковник Андрей Мурашко, руководителем департамента тылового обеспечения Росгвардии полковник Юрий Нестеров", - отметили в департаменте.

Также глава государства назначил пять полковников полиции на должность начальников управлений войск Росгвардии В Калининградской области назначен Олег Горшков, в Республике Татарстан - Рустем Гумеров, в Кемеровской области - Юрий Кель, в Нижегородской области - Алексей Новиков, а в Челябинской области - Александр Ясинский.

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