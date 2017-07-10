Путин и Мадуро обсудили проекты в топливно-энергетическом комплексе
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Президенты России и Венесуэлы в понедельник обсудили по телефону вопросы сотрудничества, в том числе проекты в топливно-энергетическом комплексе. Об этом сообщили в Кремле. Кроме того, Николас Мадуро проинформировал Владимира Путина об усилиях правительства по нормализации обстановки в стране.
В понедельник, 10 июля, по инициативе венесуэльской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Николасом Мадуро.
Президент России и венесуэльский лидер обменялись мнениями по ряду практических вопросов сотрудничества, в частности обсудили реализацию взаимовыгодных совместных проектов в топливно-энергетическом комплексе.
"Николас Мадуро проинформировал также об усилиях правительства Венесуэлы по нормализации внутриполитической обстановки в стране", - сообщили в Кремле.