Путин и Мадуро обсудили проекты в топливно-энергетическом комплексе

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Президенты России и Венесуэлы в понедельник обсудили по телефону вопросы сотрудничества, в том числе проекты в топливно-энергетическом комплексе. Об этом сообщили в Кремле. Кроме того, Николас Мадуро проинформировал Владимира Путина об усилиях правительства по нормализации обстановки в стране.