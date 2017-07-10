Пожар в ТЦ "РИО" в Москве локализован

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В ГУ МЧС России по Москве сообщили о локализации пожара в торговом центре "РИО" на северо-востоке Москвы. Кроме того, стало известно о спасении четырех человек, которые поначалу не смогли выбраться из горящего здания.

Пожар в торговом центре "РИО" на северо-востоке Москвы локализован. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС России по столице.

Кроме того, спасены четыре человека, которые оставались в горящем торговом центре.

Ранее сообщалось о возникновении пожара в торговом центре "РИО" на Дмитровском шоссе. Не менее 14 человек пострадали. Самому возгоранию в итоге был присвоен четвертый номер сложности. Площадь задымления составляла 70 тысяч квадратных метров, в возгорания - около тысячи метров.