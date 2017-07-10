Белый дом поддержит законопроект о санкциях против Ирана и России

Теги: Политика сша белый дом санкции

Белый дом США поддерживает санкции, которые содержатся в законопроекте по России и Ирану. При этом администрация США сомневается, что законопроект американского сената получит двупартийную поддержку.

Администрация США поддерживает санкции, содержащиеся в законопроекте по России и Ирану, передает РИА Новости.

"Администрация поддерживает санкции, содержащиеся в законопроекте по России и Ирану. Администрация полностью поддерживает эти санкции", - сказал он.

Вместе с тем, Белый дом сомневается, что законопроект сената США, в котором содержатся антироссийские и антииранские санкции, получит двупартийную поддержку. Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс, информиурет "Интерфакс".

"Мы полагаем, что тот черновик закона, который мы видели, не будет поддержан ни республиканцами, ни демократами", - сказала она.