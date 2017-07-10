Белый дом: Путин и Трамп обсуждали санкции в Гамбурге

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В администрации президента США рассказали, что Дональд Трамп и Владимир Путин на встрече в Гамбурге обсуждали санкции в отношении России, связанные с якобы вмешательством в американские президентские выборы.

Белый дом утверждает, что во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20 затрагивалась тема санкций в отношении России. Об этом сообщает в понедельник ТАСС со ссылкой на западные СМИ.

"Обсуждались санкции, связанные с вмешательством в выборы, но не более того", - сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

Накануне Трамп в своем Twitter написал, что на встрече с президентом России вопрос санкций не обсуждался.

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