ЮВО: задержанный на Украине россиянин не имел отношения к службе с 2016 года

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В Южном военном округе прокомментировали сюжет на украинском телеканале, в котором задержанный в Луганской области россиянин Виктор Агеев якобы признался, что является российским военнослужащим-контрактником. Представители ЮВО отметили, что задержанный с весны 2016 года не имеет никакого отношения к военной службе, а сам телесюжет, при этом, назвали ложью.

Задержанный в Луганской области россиянин Виктор Агеев с весны 2016 года не имеет никакого отношения к военной службе, заявили в Южном военном округе (ЮВО).

"Виктор Агеев более года назад проходил военную службу по контракту, после которой весной 2016 года уволился в запас и больше не имел к военной службе никакого отношения", - приводит сообщение пресс-службы ЮВО "Интерфакс".

Также там подчеркнули, что в Луганске действующих российских военнослужащих нет и никогда не было.

Кроме того, в пресс-службе ЮВО прокомментировали телесюжет одного из украинских телеканалов с якобы признаниями Агеева. "Прежде всего, обращает внимание "рваный" монтаж так называемого интервью, представляющий нарезку с выборкой только нужных украинским пропагандистам слов и фраз из речи Виктора Агеева", - отметили в округе.

"В Новочеркасске, о котором говорится в телесюжет нет командования воинской части №65246, так как оно расположено в совершенно другом городе", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, никто из командования никогда не встречался с Агеевым и не мог там подписывать с ним контракт, отметили в ЮВО.

Представители округа подчеркнули, что на видеокадрах украинского телеканала Агеев с трудом вспоминает номер своей якобы воинской части. Это "исключено для любого действующего российского, а не украинского военнослужащего".

"В отличие от вооруженных сил Украины, действующий порядок поступления на военную службу в ВС России по контракту исключает возможность самостоятельного заключения командирами воинских частей контрактов с военнослужащими запаса, которым де-факто является гражданин Виктор Агеев", - подчеркнули в пресс-службе.

Также в ЮВО заявили, что поступление на военную службу по контракту предшествует длительная - более одного месяца - процедура подачи заявления, оформления документов на пунктах отбора, проведения тестирования и последующей переподготовки в учебных центрах.

"Именно поэтому в опубликованных по недосмотру Службой безопасности Украины кадрах Виктор Агеев сам заявил, что и так называемый контракт и свое воинское звание ефрейтора он подписывал и получал находясь в Луганске, где действующих российских военнослужащих не было и нет", - сказали представители округа.

В итоге в ЮВО заявили, что "все эти и другие ляпы не оставляют сомнений в том, что сам телесюжет лепился украинскими спецслужбами в большой спешке исключительно к проходившему визиту представителей администрации США на Украину".

Ранее 9 июля россиянин Виктор Агеев, задержанный украинскими военными в июне в Луганской области, утверждал, что является военнослужащим-контрактником. Об этом он заявил в интервью "ТСН. Тиждень" на телеканале "1+1".

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