Осужденный за подготовку покушения на Путина попросил о помиловании

Теги: путин покушение Помилование

Гражданин Казахстана Илья Пьянзин, осужденный в России за подготовку покушения на Владимира Путина, обратился к нему с ходатайством о помиловании. В своем обращении к президенту он раскаивается в том, что пять лет назад побоялся обратиться в правоохранительные органы, чтобы пресечь подготовку этого "глупого и немотивированного преступления".

Гражданин Казахстана Илья Пьянзин, осужденный в России в 2013 году за подготовку покушения на тогдашнего Владимира Путина (тогда премьер-министр), попросил его о помиловании и назвал свой поступок глупым, пишет газета "Коммерсант".

По словам Пьянзина, он не желал зла российскому президенту и стал участником заговора случайно. Он заявил, что попал под влияние приятелей, которые сначала использовали его "втемную", а когда он понял, что они затевают, отступать было поздно.

Пьянзин также рассказал главе государства, что внимательно следит за его деятельностью по теленовостям, одобряет внутреннюю и международную политику господина Путина и искренне раскаивается в том, что пять лет назад побоялся обратиться в правоохранительные органы, чтобы пресечь подготовку этого "глупого и немотивированного преступления".

Как рассказала изданию жена осужденного Марина Пьянзина, ходатайство было подано в администрацию колонии строгого режима №26 в Самарской области еще в мае, но на проверку заявление и утверждение комиссией колонии ушло два месяца.

Пьянзина и его подельника Адама Осмаева задержали в начале февраля 2012 года после случайного взрыва на частной квартире в Одессе, превращенной в лабораторию по производству взрывчатки.

Читайте также:

В Киеве ранен подозреваемый в покушении на Путина