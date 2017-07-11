В Забайкалье снят режим ЧС, введенный из-за пожаров

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Режим чрезвычайной ситуации, который действовал с 26 июня из-за лесных пожаров, отменен в Забайкальском крае. Сложной остается ситуация на Дальнем Востоке.

В Забайкалье отменен режим чрезвычайно ситуации, введенный из-за лесных пожаров, сообщает "ТВ Центр". Однако на Дальнем Востоке ситуация остается сложной. За сутки там выгорело более 44 тысяч гектаров тайги и обнаружено еще около десяти новых очагов.

В Иркутской области в ста километрах от Братска военным удалось ликвидировать крупное возгорание на площади более тысячи гектаров. Чтобы остановить пламя, военнослужащие проложили свыше 20 тысяч метров минерализованных полос. В тушении были задействовано более 70 человек, 20 единиц спецтехники.

Серьезная обстановка и в Охинском районе Сахалина. Там горит около двух с половиной тысяч гектаров леса. Накануне два вертолета МИ-8 сбросили более 170 тонн воды. Экипажам приходится работать в условиях сильной задымленности. Угрозы населенным пунктам нет.