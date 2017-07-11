Мигранты подожгли лагерь беженцев на острове Лесбос

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Мигранты устроили беспорядки и подожгли центр приема и идентификации беженцев на греческом острове Лесбосе. Таким образом они протестовали против высылки мигранта из Гаити в Турцию.

Беспорядки вспыхнули в центре по приёму беженцев "Мория" на греческом острове Лесбос. Об этом сообщает "ТВ Центр". Причиной недовольства мигрантов стала попытка властей депортировать выходца из Гаити, которому отказали в получении статуса беженца.

Столкновения начались, когда полицейские пытались задержать мужчину. Обитатели лагеря начали забрасывать стражей порядка камнями. Те, в свою очередь, применили слезоточивый газ. А после того, как в центр были направлены дополнительные силы полиции, мигранты подожгли палатки и контейнеры. Пять построек полностью сгорели, еще несколько были разрушены. В лагере проживают более тысячи человек. Некоторые из них бунтовали и раньше из-за того, что их прошения об убежище якобы не рассматривались.