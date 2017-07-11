Алеппо: как работают пожарные в 50-градусную жару

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Борьба с исламистами продолжается и в Сирии. В освобожденных от боевиков населенных пунктах восстанавливается мирная жизнь. Аномальная жара, при которой столбик термометра поднимается до +50, прибавила работы пожарным Алеппо. Несмотря на нехватку необходимой техники и специалистов, им удается справляться с большим количеством возгораний. Ежедневно у пожарных до 15 выездов.

Команда – человек тридцать, пара машин, разбитая снарядами террористов наблюдательная вышка — так после боевых действий выглядит единственное подразделение пожарной охраны в восточном Алеппо. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Многие машины больше напоминают музейные экспонаты. Выпущены еще в 60-ые годы. Изрядно потрепаны не только временем, работой, но и войной. Пробоины от пуль и осколков кое-как замазали мастикой. А вот двигатели и системы пожаротушения давно изношены.

Другой техники пока нет. Но звонки раздаются каждый день. В городе еще не везде есть электричество. Готовят люди на газовых плитах, часто неисправных.

Машина, насколько возможно быстро, несется по улицам. Найти адрес в кварталах, где ни табличек, ни номеров на домах, надо еще постараться. Пожарных машин в старом Алеппо, не видели лет пять. Водитель Джемхат Фаруд успевает одновременно выжимать педаль газа, включать сирену и рассказывать о своей работе.

"Я уже 10 лет работаю пожарным. Мне нравится. Я даже сына с собой всегда беру на работу. Он ездит со мной, смотрит, что я делаю. Я хочу, чтобы он тоже был пожарным. И очень хорошо, что сын тоже этого хочет", - говорит мужчина.

Горящую квартиру Фаруд порой находит по клубам дыма. На улице - завалы. Через крыльцо не протиснуться. Приходится лезть по кучам битого кирпича и бетона.

Огонь сбили минут за 10. Можно было бы еще быстрее и добраться и потушить, но не хватает людей и транспорта.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр", Сирия.