В ДТП с автобусом под Красноярском пострадали 12 человек

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В результате ДТП с участием автобуса в Красноярском крае пострадали 12 человек. Микроавтобус следовал по маршруту Курагино — Красноярск.

Серьезная авария с участием микроавтобуса и грузового автомобиля произошла этой ночью в Красноярском крае на 865-м километре федеральной трассы "Байкал". Об этом сообщает "ТВ Центр".

По уточнённым данным, пострадали 12 человек. Уже известно, что на данном участке дороги велись ремонтные работы и было организовано реверсивное движение. Всю последнюю информацию сообщили по телефону в региональном управлении МВД.

"В момент аварии в автобусе находились 14 пассажиров. В результате ДТП водитель Fiat и еще 11 пассажиров, в том числе четверо несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести. 5 граждан, двое из которых несовершеннолетние, госпитализированы, остальным оказана разовая помощь и они отпущены домой. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего", - рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю Евгения Изместьева.