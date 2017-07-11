Россия намерена выслать 30 американских дипломатов

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Москва планирует выслать из России около 30 американских дипломатов и наложить арест на объекты американской собственности в стране. Причиной такого решения стал отказ Вашингтона вернуть России дипсобственность, арестованную в декабре прошлого года в США.

Россия определилась с ответными мерами на высылку своих дипломатов из США и арест дипсобственности в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом газете "Известия" рассказал источник в МИД России.

Москва намерена в качестве зеркальных мер выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на объекты американской собственности в России. По словам источника, под арест может попасть дача в Серебряном Бору. Американскую школу в Санкт-Петербурге и резиденцию посла США трогать не будут.

В ходе саммита G20 в Гамбурге президенты Владимир Путин и Дональд Трамп не смогли прийти к единому мнению по вопросу разгоревшегося дипломатического скандала. Есть договоренность, что в Санкт-Петербурге встретятся замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Томас Шеннон. Если они не смогут прийти к компромиссу, то российский МИД будет вынужден пойти на крайние меры.

В декабре 2016 года администрация тогда еще действующего президента США Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов и наложила арест на два объекта дипсобственности – в Вашингтоне и Нью-Йорке. Причиной этих мер стало якобы притеснение американских дипломатов в Москве. В российском МИД заявили, что не оставят эту ситуацию без ответных мер.

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