При крушении военного самолета в США погибли 16 человек
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В американском штате Миссисипи разбился военно-транспортный самолет. По меньшей мере 16 человек погибли. По предварительным данным, самолет взорвался в воздухе еще до падения.
Не менее 16 человек погибли при крушении американского военно-транспортного самолета КС-130 в штате Миссисипи, передает Reuters.
На борту в момент крушения могли находиться 18 человек. Летевший из Мемфиса самолет был нагружен боеприпасами, что усложняет работу спасателей.
Самолет упал в районе округа Лефлор примерно в 100 километрах от столицы штата, города Джексон. По предварительным данным, KC-130 взорвался в воздухе еще до падения.
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