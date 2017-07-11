При крушении военного самолета в США погибли 16 человек

Теги: сша самолет жертвы крушение авиакатастрофа Происшествие военный

В американском штате Миссисипи разбился военно-транспортный самолет. По меньшей мере 16 человек погибли. По предварительным данным, самолет взорвался в воздухе еще до падения.

Не менее 16 человек погибли при крушении американского военно-транспортного самолета КС-130 в штате Миссисипи, передает Reuters.

На борту в момент крушения могли находиться 18 человек. Летевший из Мемфиса самолет был нагружен боеприпасами, что усложняет работу спасателей.

CONFIRMED: Capt. Sarah Burns with @USMC says the KC-130 in LeFlore County is theirs.

16 have died per EMA official: https://t.co/Hmt8M7SILS pic.twitter.com/uZEOOf9QNa — Mike Evans (@crabblers) July 11, 2017

Самолет упал в районе округа Лефлор примерно в 100 километрах от столицы штата, города Джексон. По предварительным данным, KC-130 взорвался в воздухе еще до падения.

Читайте также:

Пожарные спасли четырех человек из горящего ТЦ "РИО" в Москве