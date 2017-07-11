Конгресс запретит Трампу финансировать совместные проекты с Россией

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Конгрессмен-демократ США Дон Бейер предложил запретить выделение средств для совместных проектов с Россией по обеспечению кибербезопасности. По его мнению, создание группы в партнерстве с Россией – "ужасная идея", ставящая под угрозу американскую безопасность.

Конгрессмен от партии демократов Дон Бейер внес в Палату представителей конгресса США поправку в проект военного бюджета, запрещающую финансировать совместные с Россией группы по обеспечению кибербезопасности, передает ТАСС.

По мнению Бейера, предложение президента США Дональда Трампа сформировать группу по кибербезопасности с Путиным – "ужасная идея", ставящая под угрозу американскую безопасность.

7 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ходе встречи Путина и Трампа на саммите G20 американский президент "полностью согласился" на создание группы по кибербезопасности. Однако Трамп позднее написал в своем Twitter, что не верит в возможность создания двухсторонней группы. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, то главы государств другу ничего не обещали, а лишь констатировали готовность к совместной работе.