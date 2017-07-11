Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в "РИО"

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В результате пожара в торговом центре "РИО" в Москве пострадали 18 человек, в том числе один ребенок и сотрудник МЧС. В больницы города доставлены 14 пострадавших, состояние четверых оценивается как тяжелое.

18 человек пострадали в результате крупного пожара в торговом центре "РИО" в Москве, сообщает "ТВ Центр". В больницы города доставлены 14 пострадавших. Состояние четверых медиков оценивают как тяжелое, десятерых — средней и легкой степени тяжести.

Сигнал о пожаре в "РИО" поступил в половине шестого вечера. Над торговым центром, который находится на пересечении Дмитровского шоссе и МКАД, начал подниматься дым. По предварительным данным, возгорание произошло в торговом комплексе на минус первом этаже.