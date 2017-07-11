Школьник выяснил номер главы Пентагона и взял у него интервью

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В США наблюдательный школьник Тэдди Фишер заметил на фотографии запечатленный стикер с именем и номером телефона главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Ученик связался с министром обороны США и взял у него 45-минутное интервью.

Американский школьник Тэдди Фишер выяснил номер министра обороны США Джеймса Мэттиса и взял у него интервью, пишет New York Post.

Внимательный подросток обратил внимание на фотографию в газете Washington Post, где были запечатлены глава Пентагона и его охранник. В руках телохранителя была папка, на которой был наклеен стикер с именем и номером телефона Мэттиса. Позже снимок удалили с сайта.

Фишер смог связаться с Мэттисом, отправив ему SMS со словами "Не могли бы вы дать интервью? Кстати, ваш номер стал доступен американской публике из-за утечки! Хорошего вам дня!". Глава Пентагона согласился и перезвонил школьнику.

За 45 минут они обсудили внешнюю и внутреннюю политику, вопросы обучения, идеологию и борьбу с экстремизмом. Позже интервью с главой Пентагона вышло в школьной газете.

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