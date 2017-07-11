Во "Внуково" приземлился пассажирский лайнер с отказавшим двигателем

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В столичном аэропорту "Внуково" совершил аварийную посадку самолет авиакомпании UTair, совершавший рейс из Сургута. На подлете к столице у лайнера отказал один из двигателей.

Пассажирский самолет авиакомпании UTair приземлился во "Внуково" с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".

Лайнер выполнял рейс из Сургута. На подлете к Москве командир доложил об отказе одного из двигателей. "Тем не менее, было принято решение совершить посадку в аэропорту назначения, поскольку ресурс работающего двигателя по расчетам пилотов позволял безопасно дотянуть до Внуково", - рассказал источник в авиадиспетчерских службах.

Пилотам удалось благополучно посадить самолет. Паники на борту не было, никто не пострадал.

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