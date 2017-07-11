Крашенинникова: американские военные Украину не сдадут

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг посетили Киев. По мнению политологов, эти поездки проводятся, чтобы выработать подход к украинской проблеме. Однако очевидно, что американские военные Украину не сдадут, каким бы отношение к ней не было у Дональда Трампа.

В эфире программы "События. 25-й час" о поездке западных политиков на Украину рассуждает член Общественной палаты России Вероника Крашенинникова:

— Эти поездки проводятся, чтобы вырабатывать подход администрации Трампа к украинской проблеме. Порошенко недавно встречался с Трампом, и все считали, сколько минут они провели вместе. На самом деле нужно было считать, сколько времени провел Порошенко с вице-президентом Майком Пенсом, потому что именно он занимается серьезными политическим вопросами. А еще важнее понимать, сколько времени он провел с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, и о чем они договорились. Потому что по Украине самую важную роль будет играть военный блок. Каким бы мнение Трампа об Украине не было, американские военные Украину России не сдадут.

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