Женщина в Москве загорелась во время застолья

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Женщина загорелась на Ленинградском проспекте во время распития спиртных напитков. Она находится в реанимации. По одной из версий, у нее вспыхнули волосы, когда она пыталась прикурить сигарету. Полиция проводит проверку.

В Москве женщина загорелась во время застолья. В настоящий момент она госпитализирована и находится в реанимации, передает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 10 июля по адресу: Ленинградский проспект, дом 75. Компания граждан распивала спиртные напитки. В ходе застолья одна из женщин загорелась.

"Сотрудники правоохранительных органов пообщались со всеми очевидцами произошедшего, но показания поступают очень противоречивые. Один из свидетелей сообщил, что женщина попыталась прикурить сигарету, и у нее вспыхнули волосы, и, несмотря на усилия ее знакомых, она получила тяжелые ожоги", - сказал собеседник агентства. По данным СМИ, мужчина облил женщину бензином и поджег.

В пресс-службе ГУ МВД России по столице сообщили, что в настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

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