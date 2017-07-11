Россияне стали меньше экономить на еде и одежде

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Россияне адаптировались к экономической ситуации. К такому выводу пришли специалисты Института социологии РАН. Граждане стали меньше экономить на еде и одежде, но чаще обеспечивать себя выращенными на приусадебных участках продуктами, показал опрос.

Россияне стали меньше экономить на еде, одежде, обуви и даже отдыхе. К такому выводу пришли специалисты Института социологии РАН, пишет газета "Известия".

Исследование "Российская повседневность: от кризисной к посткризисной реальности" показало, что весной этого года по сравнению с весной прошлого граждане стали меньше экономить на еде (35% к 51%), одежде и обуви (47% к 61%), отдыхе и туризме (44% к 49%) и больше тратить на товары не первой необходимости.

Это связано с тем, что граждане адаптировались к текущей экономической ситуации, считают социологи. А ради улучшения материального положения россияне начали самостоятельно выращивать овощи и фрукты, соглашаться на разовые подработки и сдавать недвижимость в аренду. При этом у трети населения нет накоплений.

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