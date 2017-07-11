Правительство изменило порядок льготного автокредитования

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Правительство внесло изменения в порядок предоставления субсидий на реализацию программ льготного автокредитования. Льгота - 10% от стоимости - будет предоставлена гражданам, имеющим двух или более несовершеннолетних детей, а также тем, кто покупает автомобиль в первый раз.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в порядке субсидирования программ льготного автокредитования. Документ опубликован на сайте правительства.

Россияне, планирующие приобрести автомобиль в кредит в 2017 году, могут претендовать на скидку в размере 10% от его стоимости. Льгота будет предоставлена гражданам, имеющим двух или более несовершеннолетних детей и тем, кто покупает автомобиль в первый раз.

Правительство выделило Минпромторгу на эти цели 3,75 миллиарда рублей. Власти планируют реализовать около 59 тысяч автомобилей в кредит по льготной ставке.

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