Во вторник в Московском регионе будет сухо, тепло и солнечно

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Во вторник, 11 июля, в Москве и области придет по-настоящему летняя погода: воздух прогреется до 25 градусов, будет солнечно и без дождя.

До 25 градусов тепло обещают синоптики в Московском регионе во вторник 11 июля, об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на портал "Метеоновости".

Днем ожидается сухая погода без дождей, местами переменная облачность. Ветер слабый, от двух до семи метров в секунду.

Атмосферное давление чуть выше нормы - 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха около 40%.