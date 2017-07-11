Полиция проверяет информацию о стрельбе на Алтуфьевском шоссе

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СМИ сообщили о стрельбе в офисе на Алтуфьевском шоссе. По предварительным данным, погиб один человек. Мужчина, отрывший стрельбу, застрелился.

Посетитель офиса на Алтуфьевском шоссе в Москве открыл беспорядочную стрельбу. Об этом сообщает Mash со ссылкой на очевидцев. По данным издания, тяжелое ранение получила посетительница офиса. Открывший стрельбу мужчина застрелился.

По данным агентства "Москва", полиция уже выехала на место происшествия для проверки сообщений о стрельбе. Собеседник издания отметил, что инцидент произошел в доме №27 по Алтуфьевском шоссе.