Рогатый хамелеон пытался залезть на струю воды. Видео
Хамелеон по кличке Спайк впервые увидел льющуюся из крана воду. Сначала он попытался поймать струю лапкой, а затем предпринял попытку вскарабкаться по ней вверх.
В соцсетях разошлось видео, где рогатый хамелеон пытается покорить воду. Ролик был опубликован на странице Talkingserpents в Instagram.
Spike trying to climb the invisible vine ��������#talkingserpents #ladder #chameleon #chameleonenclosure #bioactive #vailedchameleon #pantherchameleon #jacksonchameleon #unbrellaplant #ladder #plants #green #camo #camoflage #lizard “This video is being represented by LADBible Group. To use or license this video please email licensing@theladbiblegroup.com”
Сидящая на руках у хозяина рогатая ящерица сначала попыталась схватить льющуюся воду лапкой, а затем предприняла попытку взобраться по струе вверх.
Рогатый хамелеон или хамелеон Джексона распространен в Восточной Африке. Он имеет три рога, два из которых растут между глаз. У самок рогов нет.