10:24, 11 июля 2017

Рогатый хамелеон пытался залезть на струю воды. Видео

Теги:  В мире  курьезы  животные

Хамелеон по кличке Спайк впервые увидел льющуюся из крана воду. Сначала он попытался поймать струю лапкой, а затем предпринял попытку вскарабкаться по ней вверх.

В соцсетях разошлось видео, где рогатый хамелеон пытается покорить воду. Ролик был опубликован на странице Talkingserpents в Instagram.

Сидящая на руках у хозяина рогатая ящерица сначала попыталась схватить льющуюся воду лапкой, а затем предприняла попытку взобраться по струе вверх.

Рогатый хамелеон или хамелеон Джексона  распространен в Восточной Африке. Он имеет три рога, два из которых растут между глаз. У самок рогов нет.

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