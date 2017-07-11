Рогатый хамелеон пытался залезть на струю воды. Видео

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Хамелеон по кличке Спайк впервые увидел льющуюся из крана воду. Сначала он попытался поймать струю лапкой, а затем предпринял попытку вскарабкаться по ней вверх.

В соцсетях разошлось видео, где рогатый хамелеон пытается покорить воду. Ролик был опубликован на странице Talkingserpents в Instagram.

Сидящая на руках у хозяина рогатая ящерица сначала попыталась схватить льющуюся воду лапкой, а затем предприняла попытку взобраться по струе вверх.

Рогатый хамелеон или хамелеон Джексона распространен в Восточной Африке. Он имеет три рога, два из которых растут между глаз. У самок рогов нет.