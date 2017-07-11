Детский сад в Кемерово временно закрыли из-за превышения уровня радиации

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Детский сад в городе Кемерово закрыли на 60 суток из-за недопустимого содержания радона в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Федеральной службы судебных приставов. Муниципальное учреждение привлекли к административной ответственности.

Кемеровский детский сад закрыли на 60 дней из-за превышения концентрации радона в воздухе. Никто из воспитанников не пострадал. Об этом сообщили в областном управлении Федеральной службы судебных приставов.

По данным ведомства, сотрудники Роспотребнадзора приехали с плановой проверкой после очередного ремонта в муниципальном детском саду. Исследования показали, что в воздухе нескольких комнат превышено содержание радона.

С результатами проверки, в которых также указаны нарушения санитарно-эпидемиологических норм, сотрудники Роспотребнадзора обратились в суд. По итогам заседания, муниципальное учреждение привлекли к административной ответственности.

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