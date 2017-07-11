Родственник пациента избил хирурга до потери сознания в Омске

Теги: избиение омск Происшествие врач

В Омске агрессивный родственник пациента избил до потери сознания хирурга прямо на рабочем месте. У врача диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Следственный комитет по Омской области начал проверку по факту избиения врача родственником пациента, который отказался выйти из ординаторской, говорится в сообщении СУ СКР по региону.

По данным следствия, инцидент произошел 10 июля в ординаторской гнойной хирургии городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Агрессивно настроенный родственник пациента отказался покинуть кабинет и в ответ на замечание врача накинулся на него. Мужчина избивал врача до тех пор, пока тот не потерял сознание.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Следователи выясняют все обстоятельства конфликта.

Читайте также:

В Подмосковье возбудили дело после избиения женщины-врача

Пациент с молотком напал на врачей скорой в Ростове-на-Дону

СК возбудил дело после избиения двух медиков неотложки в Татарстане