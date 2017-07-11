Владимир Путин приехал на Валаам

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Владимир Путин приехал в Валаамский монастырь. Президента встретил патриарх Кирилл. Путин приложился к мощам преподобных Сергия и Германа, поставил свечу у Валаамской иконы Божией Матери, а после пообщался с предстоятелем Русской православной церкви.

Владимир Путин прибыл на остров Валаам. Об этом сообщает "ТВ Центр". В день памяти преподобных Сергия и Германа, основателей монашеской жизни в карельской земле президент посетил Спасо-Преображенский монастырь. В сопровождении патриарха Московского Кирилла глава государства поклонился мощам преподобных в нижнем храме собора и поставил свечу у образа Валаамской иконы Богоматери. После чего обсудил с предстоятелем Русской Церкви вопросы возрождения и обустройства древней обители.

