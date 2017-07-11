Генпрокуратура проверит приговор обездвиженному инвалиду‍

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Генеральная прокуратура проверит решение суда, по которому инвалид первой группы Антон Мамаев был осужден за вооруженный разбой на 4,5 года колонии. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Федеральная служба исполнения наказаний разбирается в громком скандале вокруг ареста Антона Мамаева. Об этом сообщает "ТВ Центр". Молодой человек - инвалид с детства, он не может самостоятельно передвигаться. При этом суд признал его виновным в ограблении и назначил четыре с половиной года лишения свободы.

По версии следствия, мужчина вместе с сообщником сумел угнать мотороллер и пытался его перепродать. Однако Антон Мамаев страдает редким заболеванием, его тело почти полностью обездвижено. Сейчас он находится в больнице СИЗО "Матросская тишина".

По данным ФСИН, уже в ближайшее время будет решаться вопрос о его дальнейшем содержании под стражей.

"Сегодня ФСИН России направляет на медицинское освидетельствование в городскую клиническую больницу №20 осужденного Антона Мамаева для решения вопроса о возможности дальнейшего содержания инвалида 1 группы в условиях следственного изолятора", - сообщила начальник пресс-бюро ФСИН России Кристина Белоусова.