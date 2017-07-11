Две девушки получили ожоги во время "огненного" квеста в Саратове

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Пожаром и госпитализацией участников завершился "огненный квест" в Саратове. Две девушки получили ожоги.

В Саратове один из популярных квестов закончился пожаром и госпитализацией. Об этом сообщает "ТВ Центр". Две девушки получили ожоги. По словам пострадавших, инцидент произошёл в минувшие выходные.

Компания из пяти человек отправилась на квест "Портной". Всем участникам завязали глаза и посадили в макет автомобиля. Организаторы подожгли машину, но в итоге почему-то загорелись сами девушки.

В компании пока никак не комментируют происходящее. По данному факту проводится проверка. ЧП во время квестов происходят yt впервые. В том же Саратове в конце декабря участник экшн-игры получил ножевое ранение, а в Санкт-Петербурге женщине нанесли удар топором по ноге. Едва не лишился уха и молодой человек на новогоднем квесте в Москве.