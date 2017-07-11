Пропавшие в Курганской области дети нашлись

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Двое детей, которые накануне ушли в лес в Курганской области и пропали, нашлись. Их состояние удовлетворительное.

В Курганской области сотрудники МЧС нашли двух пропавших детей. Мальчики девяти и десяти лет ушли в лес накануне днем, передает "ТВ Центр".

Инцидент произошел в селе Самохвалово Шатровского района. По словам родителей, ребята взяли с собой мобильный телефон, но сейчас аппарат выключен.

В поисковой операции были задействованы около 150 человек, беспилотные летательные аппараты. Дополнительно в район направлен вертолет МЧС. Последний раз следы детей обнаружили в трех километрах от населенного пункта.